***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2019 13:19
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.10.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,92 TL fiyatından 21.406 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 28.10.2019 tarihi itibariyle % 6,89 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2019 21.406 0 21.406 20.641.494 20.662.900 % 6,88 % 6,88 % 6,89 % 6,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795235
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0564
|Açılış
|: 5,7260
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7167
12:356,3446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0499
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3385
12:35275,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -3,92
|Açılış
|: 275,46
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
275,41
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3307
|7,3675
|% -0,75
|
|Frank
|5,7222
|5,7566
|% -1,04
|
|Riyal
|1,5221
|1,5298
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-10,48
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|1.829
|1.857
|-12,00
|
|Tam
|1.822
|1.867
|-20,75
|
|Yarım
|881
|903
|-10,04
|
|Çeyrek
|442
|452
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-0,08
|