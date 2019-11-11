***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2019 19:12
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,21-2,35 TL fiyat aralığından 1.693.235 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 693.275 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 11.11.2019 tarihi itibariyle % 7,14 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/11/2019 1.693.235 693.275 999.960 20.412.400 21.412.360 % 6,8 % 6,8 % 7,14 % 7,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798244
BIST
11:47103.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 688,31
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:475,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:476,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:47269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.252.373
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|YAPRK
|4,74
|1.336.893
|% 13,67
|
|EDIP
|1,07
|8.740.844
|% 11,46
|
|KLNMA
|39,44
|1.489.452
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.253.191
|% -5,42
|
|HATEK
|5,41
|2.787.924
|% -5,09
|
|YATAS
|6,01
|13.678.392
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|218.026.718
|% 1,76
|
|PGSUS
|67,60
|149.511.665
|% 2,27
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|KOZAA
|8,89
|97.962.789
|% 1,72
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,22
|51.570.637
|% 10,91
|
|AKENR
|0,73
|28.159.163
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3905
|7,4275
|% -0,10
|
|Frank
|5,7847
|5,8196
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5358
|1,5435
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.452
|-2,73
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|0,27
|