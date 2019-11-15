***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2019 19:04
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,85-2,31 TL fiyat aralığından 908.494 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 14.703.539 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 15.11.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2019 908.494 14.703.539 -13.795.045 13.795.047 2 % 4,6 % 4,6 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799252
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7369
18:056,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,83
|Açılış
|: 271,08
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|
|Frank
|5,7837
|5,8186
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,22
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,05
|
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