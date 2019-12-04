***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2019 11:04
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.12.2019-04.12.2019 tarihlerinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,49-1,57 TL fiyat aralığından 5.548.799 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 11.259.508 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 04.12.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2019 5.548.799 10.860.431 -5.311.632 5.710.711 399.079 % 1,9 % 1,9 % 0,13 % 0,13
04/12/2019 0 399.077 -399.077 399.079 2 % 0,13 % 0,13 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801709
BIST
14:16107.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 334,99
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:165,7422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:166,3591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:16272,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.828.620
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|RYSAS
|2,52
|27.894.231
|% 16,67
|
|DERAS
|3,86
|83.366.884
|% 16,27
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.120.613
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,10
|37.914.723
|% -5,41
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|GARAN
|10,04
|245.211.054
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|ASELS
|18,86
|194.290.500
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|64.990.416
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|85.927.686
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|159.048.674
|% -0,69
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4710
|7,5084
|% 0,37
|
|Frank
|5,7797
|5,8145
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|0,43
|
|Yarım
|869
|891
|0,21
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|1,09
|