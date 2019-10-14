***METRO* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***METRO******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [METRO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda ve Geri Alınan Paylar Tebliğ (II-22.1) çerçevesinde 11.10.2019 tarihinde Şirketimizin hakim ortağı olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. paylarında 1,98 - 2,21 TL fiyat aralığından 900.000 TL nominal tutarlı Alış , 100.000 TL nominal tutarlı Satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ‘deki payı 11.10.2019 tarihi itibariyle % 0,76 olmuştur. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu %2,94 oranındaki paylarda ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Saygılarımızla.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/10/2019 900.000 100.000 800.000 1.487.307 2.287.307 % 0,5 % 0,5 % 0,76 % 0,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792884BIST