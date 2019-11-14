***METRO* *YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.11.2019 18:31
***METRO******YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [METRO, YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında METRO.E ve YAPRK.E payları 15/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 29/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799021
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05271,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,88
|Açılış
|: 271,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|DOKTA
|31,00
|28.837
|% -5,55
|
|SMART
|3,29
|38.723.920
|% -4,64
|
|OZBAL
|1,35
|1.647.313
|% -3,57
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% 0,34
|
|Frank
|5,8017
|5,8366
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,58
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,71
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,60
|