***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Sermaye arturımının işlemden kaldırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSermayemizin %66.66 bedelli arttırılması için 10.07.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapmış olduğumuz başvurumuzu mevcut koşullar dikkate alınarak ve ileride tekrar değerlendirmek Üzere işlemden kaldırılması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813681BIST