***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
21.01.2020 10:12
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Sermaye arturımının işlemden kaldırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Sermayemizin %66.66 bedelli arttırılması için 10.07.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapmış olduğumuz başvurumuzu mevcut koşullar dikkate alınarak ve ileride tekrar değerlendirmek Üzere işlemden kaldırılması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813681
BIST
10:58122.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -586,18
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:585,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:586,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:58297,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 297,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|5,63
|129.468.461
|% 15,61
|
|QNBFB
|89,35
|5.149.598
|% 14,99
|
|GARFA
|6,49
|22.603.695
|% 10,37
|
|GRNYO
|1,30
|25.476.092
|% 10,17
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,84
|479.837.510
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|156.527.232
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|89.217.593
|% 3,03
|
|GSDHO
|1,99
|89.191.666
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-4,71
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
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