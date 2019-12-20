***MGROS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.12.2019 17:37
***MGROS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Migros Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSMGTIA2118
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/12/2019
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
20/12/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804624
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0099
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0413
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05281,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,87
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6999
|7,7386
|% -0,15
|
|Frank
|6,0128
|6,0490
|% -0,68
|
|Riyal
|1,5768
|1,5847
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,31
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|-0,52
|
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