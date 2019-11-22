***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 09:09
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Migros Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Moonlight Capital SA tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800026
BIST
11:26107.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 421,77
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:265,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:266,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:26268,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,26
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.110.738
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|16.151.669
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,07
|8.951.003
|% 9,57
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.668.815
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.180.981
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,23
|33.298.322
|% -4,72
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,76
|268.387.698
|% 0,07
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|GARAN
|10,30
|95.152.988
|% 0,88
|
|ASELS
|19,30
|90.194.494
|% -0,05
|
|OZGYO
|1,45
|72.795.087
|% 5,84
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|DGKLB
|1,32
|28.130.139
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|78.414.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|29.230.079
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3470
|7,3838
|% 0,18
|
|Frank
|5,7140
|5,7484
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5165
|1,5241
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,84
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,13
|
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