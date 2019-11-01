***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.11.2019 09:51
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Lojistik hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
419.580 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/11/2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
139.860 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
3.250.000 TL (3.110.140 TL emisyon primi dahil)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%33,3
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,02
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Primli sermaye artışı yoluyla edinilecektir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/10/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24/09/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket değeri 13,9 milyon TL ile 15,3 milyon TL aralığında (baz 14,6 milyon TL) hesaplanmıştır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizin büyüyen Sanal Market lojistik operasyonlarının daha verimli ve etkin yönetilmesi kapsamında
Sanal Market operasyonlarına lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerden biri olan Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("Paket Lojistik") yatırım yapılmasına ve bu suretle Paket Lojistik'in yapacağı primli sermaye artışına katılınarak Paket Lojistik'in sermayesinin %25'ine iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796037
BIST