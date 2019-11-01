***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPaket Lojistik ve Teknoloji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuLojistik hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi419.580 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05/11/2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı139.860 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar3.250.000 TL (3.110.140 TL emisyon primi dahil)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%33,3Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,02Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıPrimli sermaye artışı yoluyla edinilecektir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/10/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulü ile belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24/09/2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarŞirket değeri 13,9 milyon TL ile 15,3 milyon TL aralığında (baz 14,6 milyon TL) hesaplanmıştır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin büyüyen Sanal Market lojistik operasyonlarının daha verimli ve etkin yönetilmesi kapsamındaSanal Market operasyonlarına lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerden biri olan Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("Paket Lojistik") yatırım yapılmasına ve bu suretle Paket Lojistik'in yapacağı primli sermaye artışına katılınarak Paket Lojistik'in sermayesinin %25'ine iştirak edilmesine karar verilmiştir.Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796037BIST