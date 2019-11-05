***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,12 17.194.551 13.793.931 6.463.736 5.330.549Satışların Maliyeti3,12 -12.504.457 -10.240.489 -4.691.503 -3.943.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.690.094 3.553.442 1.772.233 1.386.955BRÜT KAR (ZARAR)4.690.094 3.553.442 1.772.233 1.386.955Genel Yönetim Giderleri13 -214.017 -193.933 -68.716 -64.920Pazarlama Giderleri13 -3.421.247 -2.791.364 -1.237.731 -1.026.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 260.733 167.305 77.266 87.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -618.765 -449.518 -195.320 -215.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)696.798 285.932 347.732 167.293Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 20.877 4.749 5.758 477Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -6.289 -20.032 341 -15.960FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)711.386 270.649 353.831 151.810Finansman Gelirleri16 11.032 111.199 -7.944 71.681Finansman Giderleri17 -893.668 -1.795.993 -132.249 -1.124.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-171.250 -1.414.145 213.638 -901.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.148 207.623 -34.750 234.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.028 -31.202 -6.789 6.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -23.120 238.825 -27.961 227.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963DÖNEM KARI (ZARARI)-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77 87 4 3.380Ana Ortaklık Payları21 -202.475 -1.206.609 178.884 -670.343Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning / (Loss) per Share -1,12000000 -6,66000000 0,99000000 -3,70000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.817.258 1.188.436Dönem Karı (Zararı)-202.398 -1.206.522Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.969.591 2.138.651Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 637.357 219.857Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.073 30.685Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.436 4.887Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.263 8.538Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.374 17.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler104.410 103.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 91.464 79.391Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 12.946 23.971Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.053.449 494.625Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-68.680 -56.763Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler704.389 254.521Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 569.990 400.743Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri31.363 -7.213Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31.363 -7.213Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 31.148 -207.623Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.962 -1.977Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -16.962 -1.977İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler518.592 683.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.011 -42.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.703 18.037Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-298.063 -58.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler783.844 778.968Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.119 -13.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.285.785 1.615.581Ödenen Faiz-617.847 -437.475Alınan Faiz213.354 157.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -37.403 -32.982Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -14.072 -8.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.559 -105.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.719 -319.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri211.389 50.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-207.670 -369.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.294.611 -618.219İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -125.435Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 570.200 273.840Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -934.118 -575.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-560.337 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-43.669 -282Ödenen Faiz-334.747 -194.326Alınan Faiz16 8.060 3.093YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)526.366 251.008Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.854 -14.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)530.220 236.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.750.516 1.617.380DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.280.736 1.853.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.280.736 1.750.516Finansal Yatırımlar1.263 18.450Ticari Alacaklar167.205 121.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 329 746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar166.876 120.368Diğer Alacaklar68.450 27.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.450 27.584Stoklar8 2.525.852 2.249.052Peşin Ödenmiş Giderler74.529 71.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.524 49.477Diğer Dönen Varlıklar5.022 10.382ARA TOPLAM5.126.581 4.298.472Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 175.789TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.126.581 4.474.261DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.165 1.165Diğer Alacaklar5.516 5.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.516 5.480Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4 32.325 32.325Maddi Duran Varlıklar5 3.773.291 3.863.042Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.010.267 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.450.645 2.479.242Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 197.653 226.250Peşin Ödenmiş Giderler15.349 27.581Ertelenmiş Vergi Varlığı18 0 1.765TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.288.558 6.410.600TOPLAM VARLIKLAR14.415.139 10.884.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar811.141 522.435İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar811.141 522.435Banka Kredileri9 403.238 522.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar407.903 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 416.118 706.655Ticari Borçlar5.583.734 4.866.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 304.436 213.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.279.298 4.652.940Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar175.613 131.949Diğer Borçlar93.180 126.474İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar93.180 126.474Türev Araçlar33.201 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)97.301 107.468Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar234.264 207.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 141.657 122.848Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 92.607 84.616Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.258 5.724ARA TOPLAM7.447.810 6.674.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.447.810 6.674.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.287.904 3.341.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.287.904 3.341.007Banka Kredileri9 3.517.566 3.341.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.770.338 0Diğer Borçlar12.516 11.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.516 11.903Türev Araçlar26.387 71.895Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.527 4.570Uzun Vadeli Karşılıklar180.729 145.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 180.729 145.477Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 1.051 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.512.114 3.574.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.959.924 10.249.771ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar453.731 632.904Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)19 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)681.141 810.683Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)544.171 678.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)553.436 687.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.265 -9.265Yabancı Para Çevrim Farkları136.970 132.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.771 9.391Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-126.034 571.060Net Dönem Karı veya Zararı-202.475 -835.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.484 2.186TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.215 635.090TOPLAM KAYNAKLAR14.415.139 10.884.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148Transferler3.024 -5.238 3.681 3.681 0 9.391 557.419 -512.706 44.713 55.571 -55.571 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.383 -10.383 60.912 60.912 -1.206.609 -1.206.609 -1.156.080 689 -1.155.391Dönem Karı (Zararı)-1.206.609 -1.206.609 -1.206.609 87 -1.206.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.383 -10.383 60.912 60.912 50.529 602 51.131Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-125.435 -125.435 -125.435Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 728.314 728.314 106.223 106.223 9.391 -365 529.903 -1.206.609 -676.706 244.550 1.772 246.322Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 678.012 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler14.380 -697.094 835.558 138.464Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.003 19.003 4.299 4.299 -202.475 -202.475 -179.173 -702 -179.875Dönem Karı (Zararı)-202.475 -202.475 -202.475 77 -202.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.003 19.003 4.299 4.299 23.302 -779 22.523Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 544.171 544.171 136.970 136.970 23.771 -365 -126.034 -202.475 -328.509 453.731 1.484 455.215Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.003 -10.383 19.003 -10.383Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.003 -5.798 19.003 -5.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.585 0 -4.585Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.520 61.514 -8.113 40.422Yabancı Para Çevrim Farkları3.520 61.514 -8.113 40.422DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.523 51.131 10.890 30.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-179.875 -1.155.391 189.778 -636.924Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-702 689 -187 3.785Ana Ortaklık Payları-179.173 -1.156.080 189.965 -640.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796734BIST