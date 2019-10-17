***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2019 yılı 3. çeyrek(3Ç 2019)finansal sonuçlarının 05 Kasım 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek01/01/2019 30/09/2019 05/11/2019Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793829BIST