***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
17.10.2019 18:23
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2019 yılı 3. çeyrek
(3Ç 2019)
finansal sonuçlarının 05 Kasım 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 05/11/2019
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793829
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05281,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 281,77
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44