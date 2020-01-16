***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.2020 Yılına İlişkin BeklentilerYıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 120 Konsolide satış büyüme hedefi (2019'a göre): %15-16 Yatırım Harcamaları: ~ 400 milyon TL(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813122BIST