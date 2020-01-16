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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

16.01.2020 09:25
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2020 Yılına İlişkin Beklentiler
Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 120 Konsolide satış büyüme hedefi (2019'a göre): %15-16 Yatırım Harcamaları: ~ 400 milyon TL
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813122


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Yarım 935 960 5,15  
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Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,44 64,44 0,44  
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