***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.01.2020 09:25
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2020 Yılına İlişkin Beklentiler
Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 120 Konsolide satış büyüme hedefi (2019'a göre): %15-16 Yatırım Harcamaları: ~ 400 milyon TL
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813122
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
0
En Düşük
0
18:055,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8854
En Düşük
5,8722
18:056,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5687
En Düşük
6,5507
18:05293,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 293,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,18
|23.169.634
|% 0,00
|
|VKFYO
|2,50
|4.729.878
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,36
|27.498.416
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,33
|85.695.980
|% 0,00
|
|MPARK
|16,49
|14.056.045
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 0,00
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6458
|7,6841
|% 0,15
|
|Frank
|6,0723
|6,1089
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5633
|1,5712
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-3,72
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,44
|