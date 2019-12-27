***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2015, 30.12.2016, 29.12.2017, 28.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA")Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/10/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi17/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/12/2019AçıklamaŞirketimizin 28.12.2018 tarihinde 9,58 (95,81) olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,60 (95,98) olarak güncellenmiştir.Migros'un kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, SAHA tarafından şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu güncellenmiştir.Kurumsal Yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinde yer almaktadır.Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,83 98,38 99,51 92,85 95,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805519BIST