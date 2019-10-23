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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

23.10.2019 19:29
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019, 21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
26.05.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
17.06.2019
Davanın Konusu
16.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında karar alınan 4. ve 5. gündem maddelerinin iptali, 9. maddenin yoklukla malul olduğunun tespiti iddiası
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/262 Esas sayılı
Davanın Duruşma Tarihi
23.10.2019
Alınan Karar
Davanın reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/262 Esas sayılı dosya ile, Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında karar alınan  4. ve 5. gündem maddelerinin iptali, 9. maddenin yoklukla malul olduğunun tespiti iddiası ile açılan davaya ilişkin olarak davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 23.10.2019 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
  (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794445


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