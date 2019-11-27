***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.05.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.07.2018Davanın Konusu27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptaliKarşı Taraf(lar)Jak EsimDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366Davanın Duruşma Tarihi27.11.2019Alınan KararBilirkişi raporuna beyanda bulunulmak üzere taraflara iki haftalık süre verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi25.12.2019Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarKarşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayılı dosya ile açılan Kipa Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurulunun iptali davasında yapılan ikinci bilirkişi incelemesi neticesinde, bilirkişilerin mahkemeye sunmuş olduğu 27.11.2019 tarihli raporda özetle(i) Migros Ticaret A.Ş.'nin davaya konu Genel Kurulda toplam oy haklarının %96,25'ine sahip olduğu, Mahkemece etki kuralı gereğince, iddia edildiği gibi, genel kurul toplantısında hissedarların iradelerinin etkilendiğinin kabul edilmesi durumunda, iradesi etkilenen oy oranı dikkate alındığında, kararın alınmasına etkisi olmadığı, yani iddia olunan kanuna aykırılık olmasaydı bile karar gene aynı şekilde alınabilecek idiyse, kararın iptal edilemeyeceği, göz önüne alınarak karar verilmesi gerektiği,(ii) Genel kurulda baskı ve tehdit ile oy kullanılmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılması halinde genel kurulun iptalini gerektirecek kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık bulunmadığısonuç ve kanaatine ulaşılmış olduğu belirtilmiştir. Mahkeme tarafından rapora beyanda bulunmak üzere taraflara iki haftalık süre verilmiş olup bir sonraki duruşma 25.12.2019 tarihine ertelenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800725BIST