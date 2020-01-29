***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2019, 21.06.2019, 23.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi26.05.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi17.06.2019Davanın Konusu16.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında karar alınan 4. ve 5. gündem maddelerinin iptali, 9. maddenin yoklukla malul olduğunun tespiti iddiasıKarşı Taraf(lar)Jilber TopuzDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/262 Esas sayılıDavanın Duruşma Tarihi23.10.2019Alınan KararDavanın reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/262 Esas sayılı dosya ile, Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında karar alınan 4. ve 5. gündem maddelerinin iptali, 9. maddenin yoklukla malul olduğunun tespiti iddiası ile açılan davaya ilişkin olarak davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 23.10.2019 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmişti. Kararın taraflara tebliğini takiben Taraflarca istinafa gidilmediğinden, karar kesinleşmiş olup, davaya ilişkin süreç sona ermiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814966BIST