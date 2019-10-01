***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 4 adet Migros, 1 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 7 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.30 Eylül 2019 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.121 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.165'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 517 bin metrekareye ulaşmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789475BIST