***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:17
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 4 adet Migros, 1 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 7 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Eylül 2019 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.121 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.165'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 517 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789475
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