***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 18:29
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 4 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 10 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Kasım 2019 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.133 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.177'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801599
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
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|Önceki Kapanış
|: 108.004
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108.777
En Düşük
106.790
18:055,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 6,3490
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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En Düşük
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|Değişim
|: 1,27%
|| 3,43
|Açılış
|: 273,67
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
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274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4587
|7,4961
|% 0,61
|
|Frank
|5,8084
|5,8434
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|16,74
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,40
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
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|B. Petrol
|60,99
|60,99
|0,07
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Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
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