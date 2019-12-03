***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 4 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 10 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.30 Kasım 2019 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.133 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.177'dir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801599BIST