***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 5 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 22 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Aralık 2019 itibariyle Şirketimiz, yurt içinde 667 M, 389 MM, 138 MMM, 824 Migros Jet, 56 hipermarket, 58 Macrocenter, 21 Toptan ile yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 16 Ramstore ve Makedonya'da 29 Ramstore olmak üzere toplam 2.198 mağazaya ulaşmıştır. (2018 sonu: yurtiçi 2.059, toplam 2.103 mağaza)Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 535 bin metrekareye ulaşmıştır. (2018 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 497 bin metrekare)(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807563BIST