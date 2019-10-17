***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.10.2019 18:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTI72011 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI72011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 5,61 22,5 24,47 4.207.500 Evet
2 17.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 6,92 27,76 30,78 5.190.000 Evet
3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 5,16 20,7 22,36 3.870.000 Evet
4 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 5,98 23,99 26,23 4.485.000 Evet
5 17.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 5,27 21,14 22,88 3.952.500 Evet
6 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 4,63 18,57 19,91
7 16.04.2020 15.04.2020 16.04.2020
8 16.07.2020 15.07.2020 16.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %5,27 olarak duyurulan TRSMGTI72011 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793837
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