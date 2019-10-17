***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI72011 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.07.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI72011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 5,61 22,5 24,47 4.207.500 Evet2 17.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 6,92 27,76 30,78 5.190.000 Evet3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 5,16 20,7 22,36 3.870.000 Evet4 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 5,98 23,99 26,23 4.485.000 Evet5 17.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 5,27 21,14 22,88 3.952.500 Evet6 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 4,63 18,57 19,917 16.04.2020 15.04.2020 16.04.20208 16.07.2020 15.07.2020 16.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %5,27 olarak duyurulan TRSMGTI72011 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793837BIST