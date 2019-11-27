***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI22115 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.02.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI22115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 6,8401 27,4354 30,3926 13.680.200 Evet2 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 7,5457 30,2659 33,8811 15.091.400 Evet3 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 5,1354 20,5982 22,2461 10.270.800 Evet4 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 4,1558 16,669 17,74115 27.05.2020 26.05.2020 27.05.20206 26.08.2020 25.08.2020 26.08.20207 25.11.2020 24.11.2020 25.11.20208 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.08.2019 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %5,1354 olarak duyurulan TRSMGTI22115 ISIN kodlu tahvilin üçüncü kupon ödemesi 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800717BIST