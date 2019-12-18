***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2019 18:54
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTIA2118 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Değişken Faizli Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTIA2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere talep toplama tarihi 19.12.2019 olan 20.12.2021 vadeli TRSMGTIA2118 ISIN kodlu tahvillere ilişkin belirlenen hükümler ekte sunulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahvil Hükümleri.pdf
EK: 2 Bond Terms.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804235
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0426
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9306
En Düşük
5,8830
18:056,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5950
En Düşük
6,5510
18:05281,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,85
|Açılış
|: 281,18
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7321
|7,7709
|% 0,38
|
|Frank
|6,0196
|6,0559
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,88
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|0,23
|