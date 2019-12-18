***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTIA2118 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Değişken Faizli Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.12.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTIA2118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere talep toplama tarihi 19.12.2019 olan 20.12.2021 vadeli TRSMGTIA2118 ISIN kodlu tahvillere ilişkin belirlenen hükümler ekte sunulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahvil Hükümleri.pdfEK: 2 Bond Terms.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804235BIST