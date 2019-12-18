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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.12.2019 18:54
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTIA2118 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Değişken Faizli Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTIA2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere talep toplama tarihi 19.12.2019 olan 20.12.2021 vadeli TRSMGTIA2118 ISIN kodlu tahvillere ilişkin belirlenen hükümler ekte sunulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahvil Hükümleri.pdf
EK: 2 Bond Terms.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804235


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MTRYO 6,04 11.242.364 % 14,83  
IEYHO 0,62 326.224.943 % 12,73  
MAALT 60,00 15.700.837 % 12,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7321 7,7709 % 0,38  
Frank 6,0196 6,0559 % 0,69  
Riyal 1,5757 1,5836 % 0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -1,23  
Altın Gr. 281 281 1,88  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,97 17,01 -0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 0,02  
B. Petrol 66,33 66,33 0,23  
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