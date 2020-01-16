***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI72110 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 1.091Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI72110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 5,9017 23,6718 25,8593 4.426.275 Evet2 17.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 8,2157 32,9529 37,2581 6.161.775 Evet3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 7,0765 28,3838 31,5537 5.307.375 Evet4 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 7,4795 30 33,5509 5.609.625 Evet5 17.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 6,5231 26,164 28,8477 4.892.325 Evet6 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 4,9913 20,02 21,5754 3.743.475 Evet7 16.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 3,7001 14,841 15,68858 16.07.2020 15.07.2020 16.07.20209 15.10.2020 14.10.2020 15.10.202010 14.01.2021 13.01.2021 14.01.202111 15.04.2021 14.04.2021 15.04.202112 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %4,9913 olarak duyurulan TRSMGTI72110 ISIN kodlu tahvilin altıncı kupon ödemesi 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813231BIST