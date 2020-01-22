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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.01.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTIE2015 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTIE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 8,2265 32,9964 37,313 3.784.190 Evet
2 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 7,3204 29,362 32,7597 3.367.384 Evet
3 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,7288 31,0001 34,7977 3.555.248 Evet
4 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 6,4427 25,8416 28,4581 2.963.642 Evet
5 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 5,0062 20,0798 21,6446 2.302.852 Evet
6 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 3,7354 14,9828 15,8465
7 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
8 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.10.2019 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %5,0062 olarak duyurulan TRSMGTIE2015 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 22 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814041


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EGPRO 14,87 18.960.837 % 18,02  
HUBVC 37,14 39.489.895 % 17,01  
BURCE 8,15 2.692.875 % 14,95  
ERSU 3,24 33.276.256 % 14,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7498 7,7887 % 0,42  
Frank 6,0790 6,1156 % -0,38  
Riyal 1,5730 1,5809 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -3,10  
Altın Gr. 296 296 -1,16  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,78 17,83 -0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 63,30 63,30 -1,29  
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