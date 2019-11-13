***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAffan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Grup Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204627 / 700482Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.11.2012 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256Cansel Yağmurlu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 08.04.2019 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiRamstore Bulgaria E.A.D. Gayri faal 60774 60774 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkRamstore Kazakhstan LLC Perakendecilik 1744807370 1744807370 KZT 100,00 Bağlı OrtaklıkRamstore Macedonia DOO Perakendecilik 160918932 159.309.742,68 MKD 99,00 Endirekt Bağlı OrtaklıkSanal Merkez Ticaret A.Ş. Gayri faal 450000 450000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPaket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798754BIST