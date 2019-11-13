GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2019 18:26
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Affan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Grup Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204627 / 700482
Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.11.2012 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256
Cansel Yağmurlu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 08.04.2019 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Bulgaria E.A.D. Gayri faal 60774 60774 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Kazakhstan LLC Perakendecilik 1744807370 1744807370 KZT 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Macedonia DOO Perakendecilik 160918932 159.309.742,68 MKD 99,00 Endirekt Bağlı Ortaklık
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Gayri faal 450000 450000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798754


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.828
Değişim :  0,82% |  855,82
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
105.025 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3494 7,3862 % -0,74  
Frank 5,7784 5,8132 % -0,30  
Riyal 1,5261 1,5337 % -0,66  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 3,65  
Altın Gr. 270 270 -1,18  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,13  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,59 62,59 0,53  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru