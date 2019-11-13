***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2019 18:26
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Affan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Grup Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204627 / 700482
Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.11.2012 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256
Cansel Yağmurlu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 08.04.2019 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Bulgaria E.A.D. Gayri faal 60774 60774 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Kazakhstan LLC Perakendecilik 1744807370 1744807370 KZT 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Macedonia DOO Perakendecilik 160918932 159.309.742,68 MKD 99,00 Endirekt Bağlı Ortaklık
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Gayri faal 450000 450000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798754
BIST