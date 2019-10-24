***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -36.654 4.963.346 4.963.346Transferler-36.654 36.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.209.862 -1.209.862 -1.209.862Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -36.654 -1.209.862 3.753.484 3.753.484Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Transferler-1.731.592 1.731.592 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.813 -749.474 -740.661 -740.661Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 11.972 -1.768.246 -749.474 2.494.252 2.494.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.374.918 -1.105.668Dönem Karı (Zararı)-749.474 -1.209.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-88.623 -357.331Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 122.192 1.998Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.202 154.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler62.382 38.802Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-180 115.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-273.017 -513.819Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -384.647 -513.819Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler111.630 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-583.717 -52.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-500.000 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-500.000 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.260 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.544 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.212 6.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.212 6.769Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.311 7.331Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.128 -11.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.884 -55.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.096 -67.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-49.980 11.862Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.421.814 -1.620.076Alınan Faiz385.890 514.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-153.981 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-185.013 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.129 -8.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.129 -8.465Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -11.129 -8.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.386.047 -1.114.133NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.386.047 -1.114.133DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.481.717 4.968.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.095.670 3.854.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.096.247 3.483.357Ticari Alacaklar500.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3 500.000 0Diğer Alacaklar51.754 494İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 51.754 494Peşin Ödenmiş Giderler8 8.544 7.243Diğer Dönen Varlıklar8 58.007 88.859ARA TOPLAM2.714.552 3.579.953TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.714.552 3.579.953DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 23.930 16.866Kullanım Hakkı Varlıkları7 659.528 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 2.515 4.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR685.973 21.121TOPLAM VARLIKLAR3.400.525 3.601.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 30.867 40.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 30.867 40.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 16.367 14.056Diğer Borçlar5 9.535 14.663İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.535 14.663Kısa Vadeli Karşılıklar62.197 169.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 62.197 169.767Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 64.624 114.603ARA TOPLAM183.590 353.168TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER183.590 353.168UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar702.532 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 702.532 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 702.532 0Uzun Vadeli Karşılıklar20.151 12.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 20.151 12.993TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER722.683 12.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER906.273 366.161ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.494.252 3.234.913Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.972 3.159Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.972 3.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.972 3.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.768.246 -36.654Net Dönem Karı veya Zararı-749.474 -1.731.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.494.252 3.234.913TOPLAM KAYNAKLAR3.400.525 3.601.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.385.470 513.819 610.941 191.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.385.470 513.819 610.941 191.794BRÜT KAR (ZARAR)1.385.470 513.819 610.941 191.794Genel Yönetim Giderleri13 -2.149.376 -1.722.674 -658.486 -479.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.395 290 11.263 7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.963 -1.297 -609 -148ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882DÖNEM KARI (ZARARI)-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-749.474 -1.209.862 -36.891 -287.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.813 0 -2.384 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.813 0 -2.384 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.813 0 -2.384 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-740.661 -1.209.862 -39.275 -287.882Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-740.661 -1.209.862 -39.275 -287.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794566BIST