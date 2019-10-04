***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.10.2019 19:54
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. (MIPAZ) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Ümit Yaşar KARAKAYA
12775718
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/11/2019'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790575
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