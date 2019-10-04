***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MIPAZ]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. (MIPAZ) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÜmit Yaşar KARAKAYA12775718Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/11/2019'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790575BIST