***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 10.805.085 0 0Satışların Maliyeti17 0 -14.983.946 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -4.178.861 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 -4.178.861 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -2.906.956 -2.079.991 -409.713 -636.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 728.420 522.399 253.108 230.732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -465.981 -1.077.029 -150.131 -195.585ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.644.517 -6.813.482 -306.736 -601.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.644.517 -6.813.482 -306.736 -601.061Finansman Giderleri20 -1.132.532 -2.139.056 -1.547 -794.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.777.049 -8.952.538 -308.283 -1.395.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri684.272 2.038.474 36.883 162.226Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 684.272 2.038.474 36.883 162.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413DÖNEM KARI (ZARARI)-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,01500000 -0,03900000 -0,00100000 -0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.333.501 -12.872.475Dönem Karı (Zararı)-3.092.777 -6.914.064Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-163.069 4.876.191Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.094 2.947Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.221 129.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 47.461 19.549Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.760 110.098Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler459.888 2.400.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -642.155 -174.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.127.323 2.135.496Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -25.280 -42.794Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 0 481.934Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -684.272 -2.038.474Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 4.382.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 4.382.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler391.720 -10.823.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler599.044 -755.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)599.044 -755.903Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 601.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.482 -11.229.597İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)266.285 450.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-167.803 -11.680.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-125.308 -131.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-180.498 691.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-242.843 623.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)62.345 67.163Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.864.126 -12.861.426Alınan Faiz628.384 174.565Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -159.829Vergi İadeleri (Ödemeleri)-97.759 -25.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 9.750.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.750.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.943.038 3.523.368Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.699.256 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.699.256 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.750.000Kredilerden Nakit Girişleri0 14.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.500.893 -10.320.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.750.001 -10.320.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-750.892 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 700.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.788 0Ödenen Faiz-2.235.537 -1.606.632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.609.537 400.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.609.537 400.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 555.647 44.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.165.184 445.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.179.211 555.903Ticari Alacaklar5.170 578.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.170 578.934Diğer Alacaklar141.887 81.245İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 141.887 81.245Stoklar7 2.528.432 2.528.432Peşin Ödenmiş Giderler14 81.038 39.205Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 97.759 27.075Diğer Dönen Varlıklar13 474.200 332.536ARA TOPLAM7.507.697 4.143.330TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.507.697 4.143.330DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 180.654.739 180.654.739Maddi Duran Varlıklar9 4.025 6.119Kullanım Hakkı Varlıkları24.561 0Diğer Duran Varlıklar13 2.592.837 2.567.056TOPLAM DURAN VARLIKLAR183.276.162 183.227.914TOPLAM VARLIKLAR190.783.859 187.371.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 25.760 22.630.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.760 750.916Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.760 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 750.916İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 21.879.176Banka Kredileri0 21.879.176Ticari Borçlar462.786 364.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 329.785 63.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 133.001 300.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 29.325 154.633Diğer Borçlar617.740 481.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 214.043 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 403.697 481.086Kısa Vadeli Karşılıklar406.278 373.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 62.312 41.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 343.966 332.206Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 7.168 81.477ARA TOPLAM1.549.057 24.085.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.549.057 24.085.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar154.635 128.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 154.635 128.271Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 15.663.948 16.348.220TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.818.583 16.476.491TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.367.640 40.561.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.416.219 146.809.740Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 178.354.952Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 191.641Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.866 -20.866Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.866 -20.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.866 -20.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-32.848.256 -23.216.079Net Dönem Karı veya Zararı-17.402 1.132.269 -23.216.079 -6.914.064 149.531.317 149.531.317Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777Dönem Karı (Zararı)-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -3.092.777 173.416.219 173.416.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794964BIST