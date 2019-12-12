***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin olarak en son 27 Haziran 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması'nda geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davanın 18 Nisan 2019 tarihli duruşmasında İstanbul Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yasal faizi dava tarihinden (11.09.2017) itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Şirketimiz lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar verdiği ve bu tutarın Şirketimiz payına isabet eden kısmının yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplandığı, ancak Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "temyiz" edildiği kamuya açıklanmıştı.Davalı tarafın temyiz talebini değerlendiren T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi, almış olduğu İstinaf Kararı ile T.C. Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu ve yukarıda özetlenen Mahkeme Kararı'nın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermiştir. Söz konusu davanın duruşma tarihi 19.03.2020'dir.T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında özetle tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığı tespit edilerek muhtelif yöntemlerle değerinin bilirkişi aracılığı ile incelenmesi gerektiği belirtilmektedir.Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803239BIST