***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.01.2019 - 30.09.2019 faaliyet dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798366BIST