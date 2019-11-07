***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Songül Bulkur, iştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde Şirketimizi temsilen münferit imza yetkilisi müdür olarak atanmış olması nedeniyle, bağımsızlık sıfatını yitirdiğinden, görevine yönetim kurulumuzda bağımsız olmayan normal üye olarak devamına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797394BIST