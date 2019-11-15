***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Nurettin Türkoğlu'nun ve Sayın Muhammet Kaya'nın istifalarının kabulü ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul'un onayına sunulmak üzere A grubu pay sahiplerini temsilen Sayın Anıl Özgür'ün (TCKN:4………8) yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799260BIST