***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul'un onayına sunulmak üzere Kamil DÖNMEZ' in (TCKN: 1………6) yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811974BIST