***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2020 09:01
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders Plc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813482
BIST
10:07122.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 974,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.460
En Düşük
121.879
10:075,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:076,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:07296,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|17.459.865
|% 15,02
|
|GEDIK
|9,19
|2.858.575
|% 13,04
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,95
|3.572
|% 9,67
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|EGCYH
|0,33
|55.431
|% -8,33
|
|THYAO
|15,09
|56.993.415
|% 0,40
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|ISFIN
|3,97
|18.280.374
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,17
|12.073.127
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|12.029.437
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% -0,00
|
|Frank
|6,0665
|6,1031
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5669
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,33
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,64
|65,64
|0,79
|