***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
24.12.2019 12:51
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sancak İnş Turizm Nakl. ve Dış.Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804943
BIST
16:59113.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.113,57
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:595,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:596,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:59285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,28
|82.706.187
|% 17,11
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.760.715
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.484.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|845.871.887
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|485.810.351
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,99
|395.660.189
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,24
|361.475.563
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,12
|255.728.106
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|256.495.972
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.105.194
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.176.116
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6807
|7,7192
|% 0,05
|
|Frank
|6,0365
|6,0728
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|