***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670Transferler-122.772 122.772Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.696 -158.056 -161.752 15.145 -146.607Dönem Karı (Zararı)-158.056 -158.056 15.145 -142.911Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.696 -3.696 -3.696Sermaye Arttırımı16 31.579 31.579 31.579Kar Payları-11.073 -11.073Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)16 556.162 556.162 556.162Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -12.934 10.260 -200.934 -158.056 442.287 92.444 534.731Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.4 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891Düzeltmelerden Sonraki Tutar208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800Transferler-127.651 127.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.487 -47.075 -52.562 26.946 -25.616Dönem Karı (Zararı)-47.075 -47.075 26.946 -20.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.487 -5.487 -5.487Kar Payları-1.501 -1.501Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -16.693 10.260 -593.433 -47.075 157.010 49.673 206.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.375 214.998Dönem Karı (Zararı)-20.129 -142.911Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-20.129 -142.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler591.980 515.100Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 197.785 140.967Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.092 3.109Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.092 3.109Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.235 4.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.381 4.570Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler854 -261Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler343.820 153.378Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -23.451 -16.547Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 367.271 169.925Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24 6.375 -43.198Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 6.375 -43.198Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -5.267 -65.821Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler42.134 323.520Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.194 -1.164Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.194 -1.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-157.618 -143.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.704 -192.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.704 -192.315Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.947 -31.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.186 74.903İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-73.186 74.903Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.181 69.917İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.181 69.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.962 -65.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-43.962 -65.186Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları414.233 228.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.422 -5.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -15.091 -8.393Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 655 671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.448 -242.813İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-5.979 -9.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.654 6.998Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 3.654 6.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.494 -229.583Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -113.043 -222.610Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.451 -6.973Verilen Nakit Avans ve Borçlar-70.080 -27.733Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-70.080 -27.733Alınan Faiz19 23.451 16.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-211.559 92.479Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 587.741Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 587.741Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri566.966 369.873Kredilerden Nakit Girişleri347.461 308.613İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri219.505 61.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-263.513 -633.546Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.556 -593.546İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-122.957 -40.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-261.743 -71.093Ödenen Temettüler-1.501 -11.072Ödenen Faiz-251.768 -149.424YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.368 64.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.368 64.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 223.318 217.846DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 230.686 282.510Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 230.686 223.318Ticari Alacaklar6 965.536 898.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.117 3.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar961.419 895.556Diğer Alacaklar7 52.366 72.128İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 29.063 50.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.303 22.014Türev Araçlar24 0 1.479Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 0 1.479Stoklar8 83.148 80.201Peşin Ödenmiş Giderler9 224.801 167.186İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 224.801 167.186Diğer Dönen Varlıklar13 35.264 35.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 35.264 35.688ARA TOPLAM1.591.801 1.478.593TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.591.801 1.478.593DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.053 1.053Diğer Alacaklar7 1.929 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.929 1.150Maddi Duran Varlıklar10 791.938 836.758Kullanım Hakkı Varlıkları11 214.638 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar474.096 468.131Şerefiye40.217 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 433.879 427.914Peşin Ödenmiş Giderler9 226.952 170.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 226.952 170.788Ertelenmiş Vergi Varlığı21 395.644 282.404TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.106.250 1.760.284TOPLAM VARLIKLAR3.698.051 3.238.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 365.504 125.195İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 365.504 125.195Banka Kredileri5 199.696 95.935İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 165.808 29.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları467.037 330.084İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 467.037 330.084Banka Kredileri5 241.306 169.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 192.003 88.407İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 40.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 33.728 31.715Ticari Borçlar6 735.776 807.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 20.138 33.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar715.638 774.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 80.295 77.578Diğer Borçlar7 22.932 22.355İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.133 21.536Türev Araçlar24 53.749 48.853Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 53.749 48.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 79.337 63.335İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 79.337 63.335Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 8.413 4.993Kısa Vadeli Karşılıklar31.590 28.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 13.549 11.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.041 17.004ARA TOPLAM1.844.633 1.508.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.844.633 1.508.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.456.570 963.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.456.570 963.612Banka Kredileri5 820.576 768.774Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 635.994 194.838Diğer Borçlar7 32.219 35.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.219 35.698Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.966 4.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.966 4.702Uzun Vadeli Karşılıklar12 16.629 14.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 16.629 14.609Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 138.351 135.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.646.735 1.154.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.491.368 2.663.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar157.010 474.420Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.059 28.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.059 28.546Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 39.752 39.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.693 -11.206Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-593.433 -200.934Net Dönem Karı veya Zararı-47.075 -127.651Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.673 101.271TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.683 575.691TOPLAM KAYNAKLAR3.698.051 3.238.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.715.697 893.362 2.251.332 781.618Satışların Maliyeti17 -2.098.227 -697.676 -1.901.980 -671.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)617.470 195.686 349.352 110.303BRÜT KAR (ZARAR)617.470 195.686 349.352 110.303Genel Yönetim Giderleri18 -217.500 -74.293 -189.499 -66.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 241.795 96.788 466.843 310.136Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -260.472 -117.991 -381.553 -265.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)381.293 100.190 245.143 88.448Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.194 1.008 1.537 1.184Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 -373 -185FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)383.487 101.198 246.307 89.447Finansman Giderleri20 -408.883 -99.204 -455.039 -244.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.396 1.994 -208.732 -154.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.267 2.610 65.821 19.803Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -18.511 -6.150 -9.767 -2.420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 23.778 8.760 75.588 22.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.129 4.604 -142.911 -134.782DÖNEM KARI (ZARARI)-20.129 4.604 -142.911 -134.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.946 8.938 15.145 279Ana Ortaklık Payları-47.075 -4.334 -158.056 -135.061Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.487 -2.026 -3.696 -1.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.859 -2.533 -4.620 -2.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.372 507 924 402Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 1.372 507 924 402Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.487 -2.026 -3.696 -1.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.616 2.578 -146.607 -136.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.946 8.938 15.145 279Ana Ortaklık Payları-52.562 -6.360 -161.752 -136.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797400BIST