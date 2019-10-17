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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

17.10.2019 17:34
GÜNCEL HABERLER

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2019 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2019 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/07/2019 30/09/2019 07/11/2019
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793798


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