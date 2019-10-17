***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2019 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2019 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/07/2019 30/09/2019 07/11/2019Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793798BIST