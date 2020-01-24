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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

24.01.2020 09:33
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 500.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 08.08.2019 tarih ve 44/1021 sayılı Karar ile onaylanmış ve ilgili İhraç Belgesi 19.08.2019 tarihindeki Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu İhraç belgesi onay tarihinden (08.08.2019) sonra, piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz'un 15.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Kararıyla, İhraç Belgesi'nin "Borçlanma Aracına ve İhraca İlişkin Esaslar" bölümünün tadil edilmesi, SPK'nın 23.01.2020 tarihli yazısıyla uygun bulunmuştur.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve ihraç belgesinin güncel hali ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814231


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