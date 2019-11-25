***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2019 10:49
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesi çalışması yapmıştır. Buna göre MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli raporunda yer alan Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ise A-2 olarak teyit edilmiştir. Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları ise B seviyesinde yeniden belirlenmiştir.
Not güncellemesine ilişkin basın açıklaması ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800254
BIST
14:24105.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -776,68
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.812
14:245,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0340
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
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5,7516
En Düşük
5,7003
14:246,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:24269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.657.672
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.654.338
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.857.094
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.872.524
|% -5,69
|
|RYGYO
|2,38
|2.302.953
|% -5,18
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|366.135.310
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|ASELS
|19,11
|249.358.692
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.847.741
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3788
|7,4158
|% 0,91
|
|Frank
|5,7369
|5,7714
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 939 adet işlem
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