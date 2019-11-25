***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesi çalışması yapmıştır. Buna göre MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 02.04.2019 tarihli raporunda yer alan Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ise A-2 olarak teyit edilmiştir. Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları ise B seviyesinde yeniden belirlenmiştir.Not güncellemesine ilişkin basın açıklaması ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800254BIST