***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 17:36
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." hükmü gereği, yönetici sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındadır. Söz konusu poliçe 10.000.000 ABD doları tutarında olup 23 Eylül 2019 ile 23 Eylül 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800511
BIST
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 600,67
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.162
En Düşük
104.718
18:055,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0241
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7703
En Düşük
5,7327
18:056,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3601
En Düşük
6,3208
18:05270,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 1,96
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
271,24
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3861
|7,4232
|% 0,03
|
|Frank
|5,7518
|5,7864
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|5,12
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,37
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 51 artarak (% 0.54 ) 130, 433
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17:58BOSSA
Yüzde 4.22 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 769 adet işlem
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17:55BOSSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 892 adet işlem