***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) metropollerde büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda iki işlem gerçekleştirmiştir:Maltepe:MLP Care'in %80 hissesine sahip olduğu iştiraki, Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., 06.12.2019 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunan Özel Mehmet Toprak Hastanesi'ni devir almak üzere sözleşme imzalamıştır. Devir alım sözleşmesi, hastane ruhsatının MLP Care'e transferi, hastane bina ve medikal ekipmanlarının da uzun vadeli kiralanması suretiyle yapılmıştır.Hastane hâlihazırda faaliyette olup, herhangi bir ek yatırım harcaması öngörülmemektedir. MLP Care marka gücü, operasyon tecrübesi, deneyimli doktor ve yönetim kadrosunu kullanarak devir alınan hastaneyi en kısa zamanda gerçek potansiyeline çıkarmayı hedeflemektedir.Devir alınan hastane, 125 yataklı olup, 60 poliklinik odası, 7 ameliyathane ve toplam 20 bin m²'lik kapalı alana sahiptir. Hastanenin bulunduğu Maltepe ilçesi, 500 bin kişilik nüfusu ile İstanbul'un en büyük on ilçesi arasında yer almaktadır. Hastanenin kısa sürede grubun en iyi performans gösteren hastaneleri arasında yer alması beklenmektedir.Arkaz:MLP Care metropollerde büyük ölçekli hastanelere odaklanma stratejisi doğrultusunda, portföy verimliliğini artırmak üzere birtakım küçük ölçekli hastanelerinden çıkış kararı almıştır. Çıkış kararı alınan hastanelerin 9A 2019'da konsolide hastane hasılatındaki payı %3,4 ve konsolide EBITDA'daki payı ise -%1,0'dır.MLP Care, Avcılar, Ereğli ve Silivri hastanelerinin sahibi Arkaz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Arkaz) %57 hissesini nakit karşılığında Arkaz hissedarlarından Hayati Arkaz'a devretmiştir. Ayrıca bu işlemle beraber Çanakkale hastanesi Arkaz'dan ayrılmış ve MLP Care daha önce %43 hissedarı olduğu Çanakkale hastanesindeki sahiplik payını %100'e yükseltmiştir. Çanakkale hastanesinin 9A 2019'da konsolide hastane hasılatındaki payı %0,9 ve konsolide EBITDA'daki payı ise %1,3'tür.Maltepe ve Arkaz işlemlerine ilişkin gerekli yasal onaylar 17.12.2019 itibariyle tamamlanmıştır.Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ve görüşmelere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılması, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinde yer alan içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı kapsamında bu çalışmalar sonuçlanana kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, süreçlerin ve çalışmaların olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen çalışmalar hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlenilen gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için alınmıştır. Konular hakkında taraflar arasında 17.12.2019 tarihinde devir işlemleri tamamlandığı için erteleme gerekçesi ortadan kalkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804047BIST