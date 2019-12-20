***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 18:24
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 150.000.000.-TL nominal değerli, 2021 vadeli (350 gün), ilk 3 kuponu sırasıyla 3 aylık TRLibor + 450 baz puan baz alınarak %16,7666, %16,7711 ve %16,7711 olarak hesaplanan bileşik faizli, TRFMLPCA2017 ISIN kodlu, değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ihraç işlemini 20.12.2019 tarihinde tamamlamıştır. 4. ve 12. aylar arasındaki kupon oranları yine değişken faizli olarak hesaplanacaktır.
Bu bono, daha önceki sabit faizli, 64.340.000.-TL nominal değerli, 20.12.2019 vadeli (179 gün), %33,1894 bileşik faiz hesaplanan bono ile diğer yüksek faizli işletme sermayesi rotatif kredilerinin refinansmanı ve yeni hastane açılışlarının finansmanı amacıyla ihraç edilmiştir.
Böylece, Şirketimiz ülkemizde iyileşen finansman koşulları çerçevesinde, borçlanmada hem vadeyi uzatmış hem de borçlanma maliyetinde önemli bir indirim sağlamıştır.
Yeni bono ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarih ve 44/1021 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleşmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 20.12.2019'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804662
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7042
|7,7429
|% -0,09
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-1,86
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,54
|
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