***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 150.000.000.-TL nominal değerli, 2021 vadeli (350 gün), ilk 3 kuponu sırasıyla 3 aylık TRLibor + 450 baz puan baz alınarak %16,7666, %16,7711 ve %16,7711 olarak hesaplanan bileşik faizli, TRFMLPCA2017 ISIN kodlu, değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ihraç işlemini 20.12.2019 tarihinde tamamlamıştır. 4. ve 12. aylar arasındaki kupon oranları yine değişken faizli olarak hesaplanacaktır.Bu bono, daha önceki sabit faizli, 64.340.000.-TL nominal değerli, 20.12.2019 vadeli (179 gün), %33,1894 bileşik faiz hesaplanan bono ile diğer yüksek faizli işletme sermayesi rotatif kredilerinin refinansmanı ve yeni hastane açılışlarının finansmanı amacıyla ihraç edilmiştir.Böylece, Şirketimiz ülkemizde iyileşen finansman koşulları çerçevesinde, borçlanmada hem vadeyi uzatmış hem de borçlanma maliyetinde önemli bir indirim sağlamıştır.Yeni bono ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarih ve 44/1021 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleşmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 20.12.2019'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804662BIST