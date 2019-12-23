***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Care'e Sağlık Hizmetleri kategorisinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından verilen ödül hakkındaki basın bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804840BIST