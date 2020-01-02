***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2020 11:37
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar'ın" 12'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Böylece, MLP Care hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla bu programa kabul edilen ilk şirket oldu.
TURQUALITY® Destek Programı Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.
MLP Care, Yurtdışı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında %71'lik yıllık bileşik büyüme oranı sağladı. Aynı dönemde Yurtdışı Sağlık Turizmi'nin toplam gelir içindeki payı %5'ten %11'e yükseldi. TURQUALITY® Programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın hedef uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak şirketimizin Yabancı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerimizin toplam hasılat içindeki payını arttırmayı hedefliyoruz.
TURQUALITY®'e ilişkin detaylı bilgiye programın web sitesi http://www.turquality.com/ aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806449
BIST
14:20115.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 803,49
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:205,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9599
En Düşük
5,9430
14:206,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:20291,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,33
|Açılış
|: 291,50
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.728.627
|% 16,43
|
|DURDO
|15,67
|8.230.367
|% 11,61
|
|SANFM
|5,57
|3.011.750
|% 11,40
|
|CRFSA
|5,21
|82.961.400
|% 10,62
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,30
|7.028.632
|% -7,49
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,59
|790.394.739
|% 0,90
|
|PETKM
|3,85
|468.329.457
|% 1,05
|
|IPEKE
|8,49
|413.761.370
|% 9,97
|
|KOZAA
|10,50
|409.157.919
|% 4,69
|
|HALKB
|6,06
|387.260.635
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,73
|376.289.924
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,79
|238.273.546
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|468.329.457
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|241.103.839
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|140.943.315
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8418
|7,8812
|% -0,17
|
|Frank
|6,1174
|6,1543
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5837
|1,5916
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,31
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|0,24
|
Seans Raporu
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14:33BRMEN
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 301, 655 adet işlem
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14:32GSRAY
Yüzde 5.91 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 512, 667 adet işlem
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14:31TATGD
Yüzde 5.25 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 427 adet işlem
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 783, 84 artarak (% 0.56 ) 139, 614
-
14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, IPEKE