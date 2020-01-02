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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2020 11:37
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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar'ın" 12'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Böylece, MLP Care hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla bu programa kabul edilen ilk şirket oldu.
TURQUALITY® Destek Programı Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.
MLP Care, Yurtdışı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında %71'lik yıllık bileşik büyüme oranı sağladı. Aynı dönemde Yurtdışı Sağlık Turizmi'nin toplam gelir içindeki payı %5'ten %11'e yükseldi. TURQUALITY® Programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın hedef uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak şirketimizin Yabancı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerimizin toplam hasılat içindeki payını arttırmayı hedefliyoruz.
TURQUALITY®'e ilişkin detaylı bilgiye programın web sitesi http://www.turquality.com/ aracılığıyla ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806449


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,89 128.728.627 % 16,43  
DURDO 15,67 8.230.367 % 11,61  
SANFM 5,57 3.011.750 % 11,40  
CRFSA 5,21 82.961.400 % 10,62  
SAMAT 1,97 17.574.880 % 10,06  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8418 7,8812 % -0,17  
Frank 6,1174 6,1543 % -0,10  
Riyal 1,5837 1,5916 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.522 4,31  
Altın Gr. 291 291 1,27  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 2,80  
Yarım 929 953 1,35  
Çeyrek 466 476 0,67  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,24 66,24 0,24  
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