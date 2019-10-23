***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2019 16:11
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFMLPCA1910 ISIN Kodlu MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosunun 4.Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 64.340.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,3836
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,0005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,1894
ISIN Kodu TRFMLPCA1910
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.340.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet
2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet
3 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,4631 1.584.758,54 Evet
4 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet
5 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,3836 1.533.608,24
6 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 2,2247 1.431.371,98
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 64.340.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFMLPCA1910 ISIN Kodlu 64.340.000 TL tutarlı finansman bonosunun 23.10.2019 tarihli 4.kupon faiz ödeme tutarı 1.533.608 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794373
BIST