***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPCA1910 ISIN Kodlu MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosunun 5.Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 64.340.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,3836Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,0005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,1894ISIN Kodu TRFMLPCA1910Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.340.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet3 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,4631 1.584.758,54 Evet4 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet5 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,3836 1.533.608,24 Evet6 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 2,2247 1.431.371,98Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 64.340.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFMLPCA1910 ISIN Kodlu 64.340.000 TL tutarlı finansman bonosunun 22.11.2019 tarihli 5.kupon faiz ödemesi 1.533.608,21 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800127BIST