***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.530 -40.530 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.377 -51.377 -51.377Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler17 2.500.000 -45.436 -6.549 2.448.105 2.448.105Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105 2.448.105Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-6.459 6.459 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 578.683 0 578.683 578.683Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 2.500.000 -51.895 578.683 3.026.788 3.026.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI533.847 -96.976Dönem Karı (Zararı)578.683 -51.377Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)578.683 -51.377Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-457.104 -66.917Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.693 7.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.351 1.632Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-157.414 -155.176Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-157.414 -155.176Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-316.734 79.336Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-316.734 79.336Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler254.854 -133.858Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.019 -16.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.019 -16.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -49.275İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -49.275Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.578 -21.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.010 450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.010 450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-65.836 -19.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.010 1.580İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)57.010 1.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.267 -29.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)260.267 -29.853Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları376.433 -252.152Alınan Faiz157.414 155.176Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-281.992 -342.445Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-276.150 -342.445Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.842 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)251.855 -439.421Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)251.855 -439.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.144.535 1.505.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.396.390 1.066.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.396.390 1.144.535Finansal Yatırımlar1.565.917 1.289.767Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.565.917 1.289.767Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar1.565.917 1.289.767Ticari Alacaklar5 102.005 80.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar102.005 80.986Diğer Alacaklar6 3.139 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.139 0Peşin Ödenmiş Giderler12 39.201 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.201 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 24.523 26.822Diğer Dönen Varlıklar9 1.545 7.613ARA TOPLAM3.132.720 2.549.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.132.720 2.549.723DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 357 17.825İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 17.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar357 357Maddi Duran Varlıklar7 16.193 17.044Mobilya ve Demirbaşlar16.193 17.044Peşin Ödenmiş Giderler12 6.000 10.324İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.000 10.324İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerTOPLAM DURAN VARLIKLAR22.550 45.193TOPLAM VARLIKLAR3.155.270 2.594.916KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 31.669 97.505Diğer Borçlar6 62.499 6.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar54.476 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.023 6.520Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 13.276 16.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.276 16.889ARA TOPLAM107.444 120.914TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.444 120.914UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.619 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.619 0Uzun Vadeli Karşılıklar10 19.419 25.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.419 25.897Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.038 25.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER128.482 146.811ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.026.788 2.448.105Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-51.895 -45.436Net Dönem Karı veya Zararı578.683 -6.459Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.026.788 2.448.105TOPLAM KAYNAKLAR3.155.270 2.594.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 858.464 329.652 590.663 224.468TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)858.464 329.652 590.663 224.468BRÜT KAR (ZARAR)858.464 329.652 590.663 224.468Genel Yönetim Giderleri15 -752.246 -260.852 -738.602 -265.225Pazarlama Giderleri15 -3.918 0 -21.998 -13.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 476.383 377.277 169.539 29.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0 -50.979 -18.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)578.683 446.077 -51.377 -43.083FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)578.683 446.077 -51.377 -43.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)578.683 446.077 -51.377 -43.083Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)578.683 446.077 -51.377 -43.083DÖNEM KARI (ZARARI)578.683 446.077 -51.377 -43.083Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları578.683 446.077 -51.377 -43.083Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,23000000 0,18000000 -0,02000000 -0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)578.683 446.077 -51.377 -43.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları578.683 446.077 -51.377 -43.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794519BIST