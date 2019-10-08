***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019Açıklama2019_3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,002653Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,000486Bağımsız Denetim Ücreti3.747,2 % 0,006241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.817,09 % 0,069642Fon Yönetim Ücreti786.893,76 % 1,310498Hisse Senedi Komisyonu16.927,13 % 0,028191Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.973,76 % 0,004953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,001394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.509,23 % 0,030825TOPLAM GİDERLER873.590,04 % 1,454882DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.045.403 % 1,454882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791413BIST