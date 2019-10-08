***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:48
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2019
Açıklama
2019_3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,002653
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,000486
Bağımsız Denetim Ücreti
3.747,2 % 0,006241
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.817,09 % 0,069642
Fon Yönetim Ücreti
786.893,76 % 1,310498
Hisse Senedi Komisyonu
16.927,13 % 0,028191
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.973,76 % 0,004953
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,001394
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.509,23 % 0,030825
TOPLAM GİDERLER
873.590,04 % 1,454882
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.045.403 % 1,454882
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791413
BIST
17:03101.944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.048,84
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88