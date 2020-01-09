***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2019Açıklama2019_4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,002387Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,000438Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,00884Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.685,74 % 0,092424Fon Yönetim Ücreti1.169.411,98 % 1,752128Hisse Senedi Komisyonu35.246,22 % 0,052809Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.652,47 % 0,009967Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,001582Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.475,47 % 0,044163TOPLAM GİDERLER1.311.312,65 % 1,964738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.742.374 % 1,964738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810012BIST